В Госдуме нашли объяснение высокой смертности мобилизованных в Елани

Депутат Иванов объяснил высокую смертность мобилизованных в Елани разной физподготовкой

В учебном лагере в Елани Свердловской области сконцентрировано большое число призывников разной физической подготовки и возраста, поэтому от смертей «никто не застрахован». Такое объяснение высокой смертности мобилизованных нашел депутат Госдумы Максим Иванов, его комментарий приводит издание «Подъем».

Он пояснил, что попавшие под частичную мобилизацию мужчины на учебе в Елани копают окопы, проходят тактическую подготовку, участвуют в боевом слаживании.

«Все это, конечно, требует определенных физических усилий. И даже те, у кого стоит "годен", но какие-то проблемы возникают, обращаются в медпункт», — сказал Иванов.

Депутат отметил, что сам стал свидетелем того, как около 30 призывников в Елани стояло в очереди к медикам. Кроме того, он подчеркнул, что в уральском учебном центре ограничили продажу алкоголя после смертей мобилизованных.

Накануне Иванов сообщил о смерти четвертого призывника в Свердловской области. Депутат пояснил, что мужчина пожаловался в медицинском пункте на ухудшение состояния здоровья. У него остановилось сердце, врачи четырежды возвращали россиянина к жизни.

11 октября глава Снежинска Андрей Пульников рассказал, что житель города, призванный в рамках частичной мобилизации, скончался в военном городке Екатеринбурга. Он не уточнял, в какой конкретно части на Урале умер мобилизованный.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.