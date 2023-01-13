В Госдуме заявили об отмене отсрочки от мобилизации для отцов троих детей

Депутат Госдумы Останина заявила об отмене отсрочки от мобилизации для отцов троих детей

В России отменили отсрочку от мобилизации для отцов троих детей. Об этом со ссылкой на члена Совета по правам человека при президенте России Ирину Киркору заявила депутат Госдумы Нина Останина в своем Telegram-канале. Киркора, в свою очередь, объяснила в разговоре с «Говорит Москва», что причиной отмены отсрочки может быть окончание мобилизации.

«Данная мера была принята тогда, когда уже мобилизация началась. И это было экстренное решение вопроса для того, чтобы отцов троих детей не призывали по мобилизации. Мобилизация завершена. Я надеюсь, именно это является причиной», — сказала Киркора.

19 октября 2022 года председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что многодетные отцы — с тремя и более детьми — получили отсрочку от частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах страны с 21 сентября. 31 октября Минобороны России объявило о прекращении вручения повесток по частичной мобилизации. Личному составу военных комиссариатов поручили вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.