В Госдуму направлен проект о повторной отсрочке от мобилизации для части россиян

Нечаев направил в Думу проект о повторной отсрочке от мобилизации для выпускников училищ

В Государственную Думу был направлен законопроект о предоставлении повторной отсрочки от мобилизации для выпускников российских колледжей, техникумов или училищ. Об этом сообщил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что на повторную отсрочку сможет претендовать та часть граждан, которая захочет поступить в вуз на бакалавриат или специалитет.

«Воевать должны опытные солдаты, а не вчерашние студенты», — подчеркнул лидер «Новых людей».

По мнению Нечаева, в войска набрали достаточно людей. Пусть гражданские остаются на гражданке, резюмировал он.

До этого в Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов детей-инвалидов, а также для тех, кто ухаживает за одиноким родителем пенсионного возраста. Проект был внесен депутатом членом фракции КПРФ Ниной Останиной.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации 300 тысяч человек выполнен.

31 октября Минобороны России также объявило о прекращении вручения повесток по частичной мобилизации. Личному составу военных комиссариатов поручили вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.