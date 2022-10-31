Законопроект об отсрочке от мобилизации для двух категорий россиян внесли в Думу
В Государственную думу внесли законопроект с поправками о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации двум категориям россиян. Это следует из опубликованных на портале системы обеспечения законодательной деятельностью данных.
К первой категории относятся резервисты, ухаживающие за одиноким родителем пенсионного возраста, ко второй — россияне, у которых на иждивении находится ребенок-инвалид. В пояснительной записке к поправкам говорится, что общее количество детей в семье не имеет при этом значения.
«Представляется, что с точки зрения реализации принципа гуманизма и заботы о старшем поколении было бы справедливым предоставлять отсрочку от военной службы по мобилизации тем гражданам, которые являются единственными детьми у одиноких родителей, достигших пенсионного возраста», — объяснили авторы законопроекта необходимость предоставить отсрочку россиянам, опекающим родитепей.
Закон внесен депутатом членом фракции КПРФ Ниной Останиной.
26 октября парламентарий Останина заявила, что Минобороны России освободило от призыва в рамках частичной мобилизации мужчин, чьи жены ждут третьего ребенка. Она сослалась на разговор с заместителем министра обороны России Николаем Панковым. Позже он опроверг сообщения о разговоре с Останиной.