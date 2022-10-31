Законопроект об отсрочке от мобилизации для двух категорий россиян внесли в Думу

Законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов детей-инвалидов внесли в Госдуму

В Государственную думу внесли законопроект с поправками о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации двум категориям россиян. Это следует из опубликованных на портале системы обеспечения законодательной деятельностью данных.

К первой категории относятся резервисты, ухаживающие за одиноким родителем пенсионного возраста, ко второй — россияне, у которых на иждивении находится ребенок-инвалид. В пояснительной записке к поправкам говорится, что общее количество детей в семье не имеет при этом значения.

«Представляется, что с точки зрения реализации принципа гуманизма и заботы о старшем поколении было бы справедливым предоставлять отсрочку от военной службы по мобилизации тем гражданам, которые являются единственными детьми у одиноких родителей, достигших пенсионного возраста», — объяснили авторы законопроекта необходимость предоставить отсрочку россиянам, опекающим родитепей.

Закон внесен депутатом членом фракции КПРФ Ниной Останиной.

26 октября парламентарий Останина заявила, что Минобороны России освободило от призыва в рамках частичной мобилизации мужчин, чьи жены ждут третьего ребенка. Она сослалась на разговор с заместителем министра обороны России Николаем Панковым. Позже он опроверг сообщения о разговоре с Останиной.