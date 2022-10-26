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16:55, 26 октября 2022Россия

В Минобороны опровергли сообщения о разговоре по отсрочке отцов с двумя детьми

Замминистра обороны Панков опроверг сообщения о разговоре по отсрочке отцов с двумя детьми
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Николай Панков

Николай Панков. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Заместитель министра обороны России Николай Панков опроверг сообщения о разговоре главой комитета Госдумы по вопросам семьи Ниной Останиной по отсрочке от мобилизации для отцов с двумя детьми. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было», — сказал представитель оборонного ведомства.

24 октября с предложением освободить от мобилизации отцов с двумя детьми и беременными женами выступили депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов. По их обращению срок беременности женщин должен составлять не менее 22 недель.

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26 октября парламентарий Останина в своем Telegram-канале заявила, что Минобороны России освободило от призыва в рамках частичной мобилизации отцов двух детей с беременными супругами.

О начале в России частичной мобилизации президент страны Владимир Путин сообщил 21 сентября. Отмечается, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.

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Никита Абрамов
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