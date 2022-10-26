Названа еще одна подлежащая отсрочке при мобилизации категория россиян

В России освободили от мобилизации отцов двух детей с беременными женами

Минобороны России освободило от мобилизации отцов двух детей с беременными супругами. Об этом в среду, 26 октября, в своем Telegram-канале заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, — приняты», — сказала депутат.

Также парламентарий сообщила об еще одной поправке, согласно которой от призыва в рамках частичной мобилизации освобождаются отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей.

Ранее с предложением освободить от мобилизации отцов с двумя детьми и беременными женами выступили депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов. По их обращению срок беременности супруг должен составлять не менее 22 недель.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. Отмечается, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.