В Госдуме разъяснили ситуацию с отсрочкой для отцов троих детей

Депутат Останина объяснила отмену отсрочки для отцов троих детей окончанием мобилизации

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что отцам троих детей сейчас не грозит мобилизация, так как этот процесс в стране завершился. В беседе с «Лентой.ру» она разъяснила ситуацию с отсрочками для этой категории граждан.

Ранее парламентарий сообщила об отмене пункта директивы Генштаба от 4 октября об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми со ссылкой на члена Совета по правам человека при президенте России Ирину Киркору.

Причина отмены

По словам Останиной, 29 декабря она направила правительственную телеграмму в Генштаб с просьбой проинформировать, отменена ли директива, так как соответствующая информация распространялась в интернете.

«Из Ставропольского края впервые забили тревогу, где военком сказал, что директива отменена и показал директиву, подписанную [начальником Генштаба Валерием] Герасимовым», — отметила депутат.

Она связала это решение с завершением частичной мобилизации в стране. По словам Останиной, население главным образом беспокоит вопрос, не призовут ли снова отцов с тремя детьми, которые уже вернулись.

Обратной силы закон не имеет. Конечно, никого не призывают, сейчас мобилизация завершена, и этих отцов не призовут Нина Останина депутат Госдумы

Суды и возвращение с поля боя

Сегодня жены и сами мобилизованные обращаются в суды, и те становятся на их сторону на основании этой директивы и возвращают мобилизованных, сказала депутат. Поскольку директива перестала действовать, то и оснований для обращения в суд теперь нет.

«Меня честно предупредили в Генштабе, когда вносили поправку, что если мобилизованный находится в учебке, вернуть его еще легко. Если он находится на передовой, то дело уже сложнее. По двум причинам: не только потому, что это тяжело физически, это и морально тяжело — человек воюет, рядом погибают его товарищи, есть раненые, он поехал домой, а они продолжают воевать. Не у всех духу хватает понять, что он многодетный отец и покинул поле боя. Это тяжело морально», — поделилась Останина.

Поправка в закон

В случае новой мобилизации, в силу вступит закон о мобилизационной политике 1997 года, обратила внимание депутат.

А в этот закон, в статью 18, наш комитет уже внес поправку, где вместо четверых детей получают отсрочки с тремя детьми. Далее мы внесли поправку о том, что освобождаются от мобилизации отцы детей-инвалидов с детства, даже если это единственный ребенок, освобождаются и отцы-одиночки, и единственный ребенок одинокого родителя Нина Останина депутат Госдумы

Судьба этих поправок, по ее словам, зависит от комитета по обороне, где они находятся на текущий момент. Заключения правительства они не требуют, так как не предполагают никаких финансовых затрат.

19 октября 2022 года председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что многодетные отцы — с тремя и более детьми — получили отсрочку от частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах страны с 21 сентября. 31 октября Минобороны России объявило о прекращении вручения повесток по частичной мобилизации. Личному составу военных комиссариатов поручили вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.

