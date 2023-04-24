Жених услышал ответ девушки на простой вопрос и расстался с ней

Reddit: мужчина расстался с невестой, узнав, сколько у нее было половых партнеров

26-летняя пользовательница Reddit под ником Last-Block-4621 рассказала, что жених расстался с ней, узнав, сколько у нее было партнеров до встречи с ним. Ответ невесты на простой вопрос показался мужчине неприемлемым.

По словам девушки, во время учебы в колледже у нее было несколько партнеров на одну ночь. Вскоре после этого героиня истории пожалела о принятых решениях и решила никогда больше не вступать в подобные отношения. «После колледжа я начала ходить на свидания, но я не понимала, какие качества я ищу в долгосрочном партнере. Я занималась сексом с несколькими мужчинами, хотя мне и не стоило этого делать», — рассказала автор поста.

Рассказчица подчеркнула, что жалеет о поступках в молодости, и добавила, что поступила бы иначе, если бы могла вернуться в те времена. Тем не менее, когда жених спросил, сколько у нее было половых партнеров, она решила ответить честно и рассказать ему обо всем.

«Он бросил меня, и теперь я задаюсь вопросом, захочет ли вообще хоть кто-то жениться на мне. Я боюсь снова ходить на свидания, потому что это будет означать, что число людей, с которыми я занималась сексом, будет только расти», — поделилась переживаниями героиня истории.

Однако в комментариях под постом многие пользователи поддержали девушку. Некоторые предположили, что мужчина просто искал повод для расставания. Другие же сочли, что он расстался с невестой из-за неуверенности в себе. «Вы не сделали ничего плохого. Опыт прошлых лет делает нас тем, кем мы являемся», — подбодрил автора поста один из пользователей.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как прекратила общение с давним другом, когда услышала его случайное признание. Девушка отметила, что их дружба длилась на протяжении 15 лет, и до неуместного высказывания он всегда относился к ней с вниманием и добротой.