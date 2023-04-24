Армения обратится в суд ООН из-за действий Азербайджана

Армения обратится в Международный суд ООН из-за установки КПП в Лачинском коридоре

Армения обратится в Международный суд ООН из-за установки Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) в Лачинском коридоре, который связывает страну с Нагорным Карабахом. Об этом заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян в интервью «Sputnik Армения».

«Если до этого азербайджанская сторона заявляла об отсутствии влияния на так называемых экоактивистов, что конечно, нигде серьезно не воспринималось, то теперь намного более конкретными действиями нарушается решение суда», — заявил Киракосян.

Представитель Армении имеет в виду решение Международного суда ООН, принятое 22 февраля. Оно обязывает Азербайджан обеспечивать бесперебойное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор до вынесения окончательного решения по иску «Армения против Азербайджана».

23 апреля в МИД Армении сообщили о перекрытии коридора азербайджанской стороной. Ведомство указало, что установление КПП в вышеупомянутом месте является серьезным нарушением трехстороннего заявления 2020 года и сделано с целью провести этнические чистки в Нагорном Карабахе.