В Непале пассажирский самолет загорелся при взлете и попал на видео

У пассажирского самолета в Непале при взлете загорелся двигатель

Двигатель пассажирского самолета загорелся в аэропорту Непала при взлете и попал на камеру. Подробности и видео в понедельник, 24 апреля, публикует Telegram-канал Baza.

По его данным, инцидент произошел в авиагавани Катманду с воздушным судном авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов Fly Dubai.

По информации РИА Новости, в настоящее время лайнер пытается совершить посадку. На место происшествия уже прибыли сотрудники пожарной службы. Номер рейса, тип самолета и число пассажиров пока не известны.

Ранее в апреле в США у пассажирского самолета American Airlines загорелся двигатель. Уточняется, что борт направлялся в Аризону из Колумбуса. Самолету пришлось вернуться в аэропорт через 40 минут после взлета.