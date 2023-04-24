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19:31, 24 апреля 2023Путешествия

В Непале пассажирский самолет загорелся при взлете и попал на видео

У пассажирского самолета в Непале при взлете загорелся двигатель

Двигатель пассажирского самолета загорелся в аэропорту Непала при взлете и попал на камеру. Подробности и видео в понедельник, 24 апреля, публикует Telegram-канал Baza.

По его данным, инцидент произошел в авиагавани Катманду с воздушным судном авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов Fly Dubai.

По информации РИА Новости, в настоящее время лайнер пытается совершить посадку. На место происшествия уже прибыли сотрудники пожарной службы. Номер рейса, тип самолета и число пассажиров пока не известны.

Ранее в апреле в США у пассажирского самолета American Airlines загорелся двигатель. Уточняется, что борт направлялся в Аризону из Колумбуса. Самолету пришлось вернуться в аэропорт через 40 минут после взлета.

Валентина Процкова
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