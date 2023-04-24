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06:12, 24 апреля 2023Путешествия

У американского пассажирского самолета загорелся двигатель

В США у пассажирского самолета American Airlines загорелся двигатель

В США у пассажирского самолета American Airlines загорелся двигатель. Кадры опубликовал Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

Отмечается, что борт направлялся в Оризону из Колумбуса. Самолету пришлось вернуться в аэропорт через 40 минут после взлета. Пострадавших не обнаружено. По информации издания, к возгоранию привело столкновение с птицей.

Ранее на борту пассажирского самолета United Airlines взорвался ноутбук, что привело к госпитализации четырех стюардесс сразу после экстренной посадки лайнера.

В декабре 2022 года у одного из пассажиров самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» загорелся пауэрбанк. В связи с этим все присутствующие на рейсе были эвакуированы.

Юлия Мискевич
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