Небо над московским аэропортом закрыли из-за беспилотника

Над Внуково временно закрыли воздушную зону из-за сообщения о неизвестном беспилотнике

Небо над московским аэропортом Внуково временно закрыли из-за сообщения о предполагаемом неизвестном беспилотнике. Подробности публикует ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиакругах.

По словам собеседника агентства, информация о возможном нахождении беспилотного летательного аппарата в небе над столичным небом поступила в понедельник, 24 апреля. В целях безопасности воздушная зона была немедленно перекрыта, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время проводится проверка инцидента.

Позже РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани сообщили, что небо над Внуково открыто, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что воздушное пространство над воздушной гаванью в Пулково в Санкт-Петербурге временно закрыли из-за появившегося в небе неопознанного летающего объекта. Над Северной столицей был введен план «Ковер», предполагающий незамедлительной посадки или вывода всех находящихся в воздухе воздушных судов, за исключением спасательных и военных лайнеров.