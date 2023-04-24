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15:50, 24 апреля 2023Наука и техника

Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части

The Telegraph: авианосец Prince of Wales используют в качестве донора деталей для кораблей

Фото: Alex Ceolin / Ministry of Defence

Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании — авианосец Prince of Wales — разберут на части. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По данным издания, авианосец уже используют в качестве донора деталей для других кораблей в своем классе. Как сообщает источник в ВМС королевства, такое решение позволит сэкономить время и деньги. Он также сообщил, что это обычная практика перемещения оборудования между судами одного класса, чтобы «обеспечить оперативную доступность и избежать задержек».

«Мы по-прежнему привержены тому, чтобы HMS Prince of Wales начал свою боевую программу, как и планировалось, осенью 2023 года, включая летную подготовку и испытания», — сообщил источник.

В марте сообщалось, что стоимость ремонта корабля оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов (более 24 миллионов долларов). Основная часть ремонтных работ должна проводиться в Англии, однако из-за того, что период подходящих приливов прошел, корабль не может пройти под мостом и поэтому до сих пор находится в Шотландии.

В августе британская газета The Daily Telegraph сообщила, что новейший авианосец Prince of Wales стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,5 миллиарда долларов) сломался у берегов Англии вскоре после отплытия из Портсмута.

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Варвара Кошечкина
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