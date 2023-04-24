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21:24, 24 апреля 2023Мир

Нейтралитет Австрии оказался под угрозой из-за Украины

Exxpress: утратившая нейтралитет Австрия стала хабом для транзита оружия на Украину

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Нейтралитет Австрии оказался под угрозой, так как страна пропускает через свою территорию оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также самолеты НАТО, пишет Exxpress.

Как уточнили в Минобороны Австрии, с марта 2022 года через территорию государства прошло более 1650 единиц американского оружия. За это время через воздушное пространство Австрии пролетели семь американских самолетов, 7400 самолетов военно-воздушных сил (ВВС) НАТО, то есть более 20 в день.

«Минобороны Австрии открыто признает, что множество поставляемых орудий используется для усиления контингента НАТО в Восточной Европе, поэтому, вероятно, они попадают на Украину, "театр военных действий», — подчеркнул автор. По мнению журналиста, Австрия утратила нейтралитет и стала хабом для транзита оружия на Украину.

Ранее глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что Вена не может сохранять политический нейтралитет из-за солидарности с Украиной.

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Марина Совина
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