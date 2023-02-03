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10:45, 3 февраля 2023Мир

Австрия отказалась сохранять политический нейтралитет из-за Украины

Глава Минобороны Австрии: Вена не может сохранить политический нейтралитет из-за Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вена не может сохранять политический нейтралитет из-за солидарности с Украиной, заявила глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер в интервью изданию Euractive.

«Мы, конечно, не нейтральны политически, когда речь идет об Украине. Вот почему мы с самого начала поддерживали все санкции ЕС. Главная идея заключается в солидарности с Украиной», — сказала она, подчеркнув, что Австрия, согласно конституции, сохраняет военный нейтралитет.

Таннер отметила, что Австрия входит в число стран, принявших наибольшее количество украинских беженцев. «Мы приняли их и проявили к ним заботу. Я считаю это очень важным достижением», — подчеркнула министр.

Euractive указывает, что Австрия после начала российской специальной военной операции на Украине приняла более 50 тысяч беженцев. Кроме того, Вена обязалась выделить Киеву более 580 миллионов евро в виде гуманитарной помощи.

Ранее австрийский МИД принял решение объявить четырех российских дипломатов персонами нон грата.

До этого Будапешт и Вена отказались поставлять оружие Украине. Таннер назвала самой опасной перспективой распространение украинского конфликта на территорию Европы.

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Глеб Бажуткин
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