Режиссеры прямой трансляции похорон Елизаветы II получили премию BAFTA в двух номинациях

Режиссеры Питер Бриджес, Мэтью Чарльз, Конрад Флетчер, Джулиан Гоф, Энди Джеймс и Энди Пейн получили премию Британской академии кино и телевизионных искусств в области телевидения (BAFTA) в двух номинациях. Об этом сообщается на сайте премии.

Первая номинация была за реалистичный звук, вторая — за режиссерскую работу с несколькими камерами.

Отмечается, что режиссеры отвечали за трансляцию похорон королевы Великобритании Елизаветы II.

Победители в главных номинациях телевизионной премии BAFTA станут известны 14 мая.

О смерти британской королевы стало известно 8 сентября. Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. После этого ее тело было перевезено в Лондон. Похороны монарха состоялись 19 сентября в Лондоне. Елизавета II правила дольше всех в британской истории — 70 лет и семь месяцев.