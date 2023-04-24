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01:00, 24 апреля 2023Ценности

Самая сексуальная в мире волейболистка показала фигуру на фоне Эйфелевой башни

Волейболистка Кайла Симмонс показала фигуру в кроп-топе на фоне Эйфелевой башни

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, показала фигуру на новом фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя спортсменка опубликовала серию снимков, на которых она позирует на фоне Эйфелевой башни в облегающих джинсах и кроп-топе белого цвета с глубоким декольте, демонстрирующем грудь. При этом в руках знаменитость держит сумку в тон образа, а ее волосы распущены. На лицо девушка нанесла макияж в нюдовых оттенках.

«Мое сердце», — подписала инфлюэнсер свой пост в социальной сети, который набрал более 17 тысяч лайков. Подписчики восхитились внешним видом Симмонс в комментариях под кадрами. «Красотка», «Сексуально», «Самая лучшая», «Обожаю тебя», — высказывались фанаты.

В ноябре королева красоты снялась в откровенном наряде на ЧМ и вызвала гнев у фанатов. Хорватская модель Ивана Кнолль посетила футбольный матч ХорватияКанада. На размещенных фотографиях манекенщица позирует на трибуне в красно-белом платье длины мини, оформленном глубоким декольте.

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Карина Черных
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