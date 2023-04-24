Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:57, 24 апреля 2023Мир

В аэропорту Берлина началась забастовка

В аэропорту Берлина началась забастовка, отменены все рейсы

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

В аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) началась забастовка работников служб безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Акция началась в ночь на понедельник по призыву профсоюза работников сферы услуг Verdi. Протестующие добиваются улучшения условий труда и повышения заработной платы для сотен сотрудников аэропортов в ФРГ.

Ожидается, что аэропорт в течение всего дня не будет выполнять рейсы. Прибывающие в BER рейсы будут аннулированы или переправлены в другие аэропорты.

Ранее обозреватель Hamshahri выразил мнение, что Германия совершила серьезную ошибку, втянув себя в украинский конфликт. Отмечается, что, начав вводить санкции против России, немецкие власти обрекли страну на падение уровня жизни, из-за чего в ФРГ начались крупные забастовки, которые «заморозили» нормальное течение жизни и развитие экономики.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол Китая во Франции назвал Крым «изначально российским». Дипломата могут объявить персоной нон грата
В аэропорту Берлина началась забастовка
Начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе упал в Подмосковье
Трое рабочих насмерть отравились газом в российском порту
Австралия изменит оборонную стратегию на фоне ослабления господства США
Правительство Красноярского края отправили в отставку
Вильфанд пообещал москвичам самый теплый день с начала года
Названа доля поддерживающих кандидатуру Трампа республиканцев
В российском городе шестилетнему ребенку оторвало палец на детской площадке
Президент Мексики заболел коронавирусом в третий раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.