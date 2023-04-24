В аэропорту Берлина началась забастовка, отменены все рейсы

В аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) началась забастовка работников служб безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Акция началась в ночь на понедельник по призыву профсоюза работников сферы услуг Verdi. Протестующие добиваются улучшения условий труда и повышения заработной платы для сотен сотрудников аэропортов в ФРГ.

Ожидается, что аэропорт в течение всего дня не будет выполнять рейсы. Прибывающие в BER рейсы будут аннулированы или переправлены в другие аэропорты.

Ранее обозреватель Hamshahri выразил мнение, что Германия совершила серьезную ошибку, втянув себя в украинский конфликт. Отмечается, что, начав вводить санкции против России, немецкие власти обрекли страну на падение уровня жизни, из-за чего в ФРГ начались крупные забастовки, которые «заморозили» нормальное течение жизни и развитие экономики.