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15:43, 24 апреля 2023Мир

В США запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена

Республиканцы в преддверии выборов запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В преддверии выборов президента США, которые намечены на 2024 год, республиканцы запускают сайт для проверки достоверности слов главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ресурс решили создать в Национальном комитете Республиканской партии (НКРП). Утверждается, что на нем слова, произнесенные Байденом, можно будет проверить в режиме реального времени. Республиканцы ожидают, что этот портал станет самым нелюбимым сайтом президента.

«НКРП продолжит привлекать Байдена к ответственности за его ложь, и в ноябре 2024 года американский народ тоже это сделает», — заявили в комитете, подчеркнув, что американский лидер «не только создавал кризис за кризисом, но и врал об ущербе, который нанес стране».

В материале уточняется, что запуск сайта связан с тем, что Байден, как ожидается, на этой неделе объявит о решении выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.

Ранее сообщалось, что команда Байдена хочет официально объявить о его выдвижении на выборы 25 апреля.

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Варвара Кошечкина
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