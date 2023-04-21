Раскрыты сроки выдвижения Байдена на выборы 2024 года

Fox News: Байден выдвинется на второй президентский срок на следующей неделе

Президент США Джо Байден выдвинет свою кандидатуру для участия в выборах 2024 года и возможного переизбрания на следующей неделе. Сроки раскрыло издание Fox News.

Предполагается, что команда Байдена официально объявит о выдвижении 25 апреля, в день четырехлетней годовщины запуска его кампании 2020 года. Глава государства разослал приглашения некоторым из своих главных спонсоров прошлых лет с просьбой принять участие в мероприятии в Белом доме.

Independent пишет со ссылкой на опрос, что только половина демократов считают, что Байден должен снова баллотироваться в 2024 году. При этом 78 процентов из них говорят, что одобряют работу, которую он выполняет на посту президента, а 81 процент планируют поддержать его на выборах в случае выдвижения.