Боррель призвал к переговорам по Украине с позиции силы

Боррель: Киев должен вести переговоры по урегулированию конфликта с позиции силы

Западным союзникам Украины необходимо быть готовыми к мирному урегулированию конфликта, однако Киев должен вести эти переговоры с позиции силы. К этому призвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Le Monde.

«Мы должны начать готовиться к миру, но это будет зависеть от баланса сил на поле боя. Украина должна занять позицию силы, когда дело дойдет до мирных переговоров», — отметил дипломат.

Ранее замглавы Пентагона Колин Кол заявил, что не считает мирные переговоры по Украине неминуемыми. По его мнению, интенсивные боевые действия будут продолжаться в течение еще нескольких месяцев.