Bloomberg: посольство Китая удалило интервью посла со словами о статусе республик СССР

Посольство Китая во Франции удалило из своего аккаунта в WeChat стенограмму интервью, в котором посол страны Лу Шай усомнился в суверенном статусе республик бывшего СССР. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что интервью опубликовали в официальном аккаунте дипведомства утром 24 апреля. Однако позже стенограмму убрали с сайта с пометкой, что она была удалена автором.

В этом интервью китайский дипломат заявил, что Крым исторически был российским и является таковым сегодня, а таже что страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права. Эти заявления раскритиковали на Западе. Посла захотели признать персоной нон грата.