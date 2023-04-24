Посол Китая во Франции назвал Крым «изначально российским». Дипломата могут объявить персоной нон грата

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что Крым изначально был российским

Посол Китая во Франции Лу Шайе эфире телеканала LCI заявил, что Крым исторически был российским и является таковым сегодня. Об этом сообщает TF1.

Журналисты спросили у дипломата, какой стране принадлежит полуостров. По его словам, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в 1954 году отдал Крым Украине.

Есть история. Крым изначально был российским Лу Шайе Посол Китая во Франции

Посол КНР также добавил, что страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, так как нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств.

В Киеве такую позицию Лю Шайе назвали противоречащей заявленной позиции Пекина по украинскому конфликту.

Посла КНР захотели объявить персоной нон грата

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель раскритиковал заявления Лю Шайе о Крыме и постсоветских странах.

Неприемлемые высказывания посла Китая во Франции, ставящие под сомнение суверенитет стран, ставших независимыми с распадом Советского Союза в 1991 году. ЕС может только предположить, что эти заявления не отражают официальную политику Китая Жозеп Боррель Глава дипломатии Европейского союза

По данным Monde, около 80 европейских парламентариев в письме призвали министра иностранных дел Франции Катрин Колонна объявить китайского посла в Париже Лю Шайе персоной нон грата из-за «отрицания суверенитета стран бывшего СССР».

В письме говорится, что Шайе «публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус».

Европарламентарии заявили, что слова дипломата «выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса», нарушают международное право и угрожают безопасности Европы.

По данным Bloomberg, больше всего подобные заявления Пекина вызвало возмущение у стран Прибалтики. Латвия, Литва и Эстония объявили о планах вызвать китайских послов для объяснения слов Лю Шайе. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал слова Лю неприемлемыми заявлениями.

Реакция России

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявление посла Китая о статусе Крыма — холодный душ для западных стран, пребывающих в «антироссийском бреду».

По его словам, власти всех крупных держав мира прекрасно понимают, что возвращение Крыма в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления.

Другое дело, что это не вписалось в геополитические каноны США. Но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои. Россия и Китай — в списке таких стран Дмитрий Белик Депутат Государственной Думы от Севастополя

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в свою очередь заявил, что не стал бы завышать значение этого высказывания.

Сенатор заявил, что считает необходимым, чтобы сам посол и Министерство иностранных дел Китая разъяснили озвученное заявление.

Я как бывший посол хочу сказать следующее: посол — это большая фигура в дипломатии, но я сомневаюсь, что он может рассуждать так вольно по поводу приоритетов внешней политики собственной страны. Тем более высказывая смелые предположения, которые ломают общепринятые представления о существующих реалиях в мире Григорий Карасин Председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Планы Украины по наступлению на Крым

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сможет вернуть контроль над утраченными территориями. Он выразил уверенность, что украинские власти могут «отклонить российские удары», заявив также, что у Киева «есть 1891 доказательство» способности вернуть утраченные земли под свой контроль.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил заявления Киева о возврате Крыма. Он напомнил, что украинские чиновники обещали в этом случае «уничтожить русский язык и русскую культуру», а также обеспечить доминирование украинской и глобальной культуры на полуострове. Он также назвал подобные высказывания демагогичными.

Лавров также обвинил Запад в требованиях к Украине вернуть Крым и Донбасс силой. По его словам, Киев не представляет интересы жителей Крыма и юго-восточных территорий. Он заявил, что в этом случае право на самоопределение имеет приоритет перед сохранением территориальной целостности.

Как можно надеяться, что киевский режим представляет интересы крымчан и жителей юго-востока Украины, а именно возвращения этих территорий силой требуют от Киева его западные хозяева Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что Россия готова к возможному контрнаступлению Украины на Крым. Он также назвал правильным решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к нему, подчеркнув, что они не обязательно будут использованы по своему прямому назначению.