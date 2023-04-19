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00:11, 19 апреля 2023Мир

Лавров обвинил Запад в требованиях к Украине вернуть Крым и Донбасс силой

Глава МИД Лавров: западные хозяева требуют от Киева силового возвращения Крыма и Донбасса
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в требованиях к Украине вернуть Крым и Донбасс силой. Трансляция пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто велась в YouTube-канале ведомства.

Лавров отметил, что Киев не представляет интересы жителей Крыма и юго-восточных территорий, поэтому в этом случае право на самоопределение имеет приоритет перед сохранением территориальной целостности.

«Как можно надеяться, что киевский режим представляет интересы крымчан и жителей юго-востока Украины, а именно возвращения этих территорий силой требуют от Киева его западные хозяева», — заявил министр иностранных дел.

Ранее Лавров оценил заявления Киева о возврате Крыма. Глава МИД назвал подобные высказывания демагогичными, подчеркнув, что конфликт на Украине, как и другие, должен решаться на основе принципа неделимости безопасности, а также на основе принципа устава ООН.

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Марина Совина
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