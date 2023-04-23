В России отреагировали на слова китайского дипломата о принадлежности Крыма

Сенатор Карасин заявил, что не стал бы завышать значение слов посла КНР Лю Шайе о Крыме

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отреагировал на слова китайского дипломата о принадлежности Крыма. В беседе с «Лентой.ру» сенатор заявил, что не стал бы завышать значение этого высказывания.

Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе в эфире телеканала LCI заявил, что страны постсоветского пространства не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку отсутствует необходимое соглашение, конкретизирующее их статус суверенных стран.

Также дипломат из КНР заметил, что Крым изначально принадлежал России и оказался в составе Украинской ССР лишь в 1954 году по воле советского лидера Никиты Хрущева.

«Я как бывший посол хочу сказать следующее: посол — это большая фигура в дипломатии, но я сомневаюсь, что он может рассуждать так вольно по поводу приоритетов внешней политики собственной страны. Тем более высказывая смелые предположения, которые ломают общепринятые представления о существующих реалиях в мире», — заявил Карасин.

Я бы скептически отнесся к его заявлению Григорий Карасин председатель комитета Совфеда по международным делам

Сенатор сообщил, что считает необходимым, чтобы сам посол и Министерство иностранных дел (МИД) Китая разъяснили озвученное заявление.

«Будем надеяться на то, что мы услышим какие-то более четкие формулировки, на которые можно будет ориентироваться. Одним словом, много неясного. Я бы не стал завышать значение этого высказывания», — заключил собеседник «Ленты.ру».

На Украине и в странах Прибалтики возмутились словами Лю Шайе о суверенитете республик бывшего СССР и принадлежности Крыма.

В Киеве такую позицию китайского дипломата назвали противоречащей заявленной позиции Пекина по украинскому конфликту. В Латвии и Эстонии в связи с заявлением о суверенитете бывших советских республик вызвали послов Китая для объяснений.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что западные страны находятся не в том положении, чтобы указывать Пекину, как ему стоит действовать в вопросе ситуации на Украине, призвав их прекратить давление на КНР.