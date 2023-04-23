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14:03, 23 апреля 2023Россия

В Госдуме оценили заявление посла Китая о Крыме

Депутат Белик назвал заявление посла Китая о Крыме холодным душем для западных стран

Фото: Anastasia Clark / Unsplash

Заявление посла Китая Лю Шайе во Франции о статусе Крыма — холодный душ для западных стран, пребывающих в «антироссийском бреду». Такую оценку озвучил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Его слова приводит РИА Новости.

Китайский дипломат ранее в эфире французского телеканала La Chaîne Info напомнил, что Крым первоначально находился в составе России и оказался в составе Украинской ССР лишь в 1954 году по воле Никиты Хрущева. Киев и страны Прибалтики такому заявлению возмутились.

Белик считает, что руководство всех крупных держав мира прекрасно понимает, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления, но это «не вписалось в геополитические каноны США».

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» призвал не завышать значение высказывания посла Китая Лю Шайе.

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Евгения Куликова
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