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23:34, 23 апреля 2023Мир

Боррель раскритиковал заявления посла Китая о Крыме

Глава дипломатии ЕС Боррель раскритиковал заявления посла КНР Лю Шайе о Крыме
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Pool / Reuters

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель раскритиковал заявления посла Китая во Франции Лю Шайе о Крыме и постсоветских странах. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Неприемлемые высказывания посла Китая во Франции, ставящие под сомнение суверенитет стран, ставших независимыми с распадом Советского Союза в 1991 году. ЕС может только предположить, что эти заявления не отражают официальную политику Китая», — заявил он.

Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе в эфире телеканала LCI заявил, что страны постсоветского пространства не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку отсутствует необходимое соглашение, конкретизирующее их статус суверенных стран. Также дипломат из КНР заметил, что Крым изначально принадлежал России и оказался в составе Украинской ССР лишь в 1954 году по воле советского лидера Никиты Хрущева.

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Марина Совина
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