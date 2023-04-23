Посла Китая во Франции попросили объявить персоной нон грата из-за слов о Крыме

Monde: посла КНР во Франции Шайе попросили объявить персоной нон грата из-за слов о Крыме

Около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла в Париже Лю Шайе персоной нон грата из-за «отрицания суверенитета стран бывшего СССР». Об этом пишет Monde.

Как говорится в письме, посол Шайе «публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус». Европарламентарии сочли, что его слова «выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса», нарушают международное право и угрожают безопасности Европы.

Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе в эфире телеканала LCI заявил, что страны постсоветского пространства не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку отсутствует необходимое соглашение, конкретизирующее их статус суверенных стран. Также дипломат из КНР заметил, что Крым изначально принадлежал России и оказался в составе Украинской ССР лишь в 1954 году по воле советского лидера Никиты Хрущева.

На Украине и в странах Прибалтики возмутились словами Лю Шайе о суверенитете республик бывшего СССР и принадлежности Крыма. В Киеве такую позицию китайского дипломата назвали противоречащей заявленной позиции Пекина по украинскому конфликту. В Латвии и Эстонии в связи с заявлением о суверенитете бывших советских республик вызвали послов Китая для объяснений.