Умер автор музыки для песни «Виновата ли я»

Сочинивший музыку для песни «Виновата ли я» композитор Муравлев умер на 99-м году жизни

Композитор Алексей Муравлев, сочинивший музыку для песни «Виновата ли я», скончался в Москве на 99-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза композиторов России.

Отмечается, что музыкант умер в субботу, 22 апреля, после продолжительной болезни. По словам представителя пресс-службы, похороны состоятся 25 апреля, отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в 11:00.

Муравлев писал музыку для таких фильмов, как «Белый пудель», «Дом с мезонином», «Волшебная лампа Аладдина» и другие.

В марте скончался всемирно известный японский композитор и обладатель «Оскара» Рюити Сакамото. Музыкант умер 28 марта на 72-м году жизни. В 2014 году композитору был диагностирован рак ротоглотки, а в январе 2021-го — рак прямой кишки. В октябре и декабре 2021-го Сакамото перенес операции по удалению метастаз из обоих легких.