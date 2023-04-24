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09:04, 24 апреля 2023Путешествия

Стюардесса закрыла багажную полку вертикальным шпагатом и попала на видео

Бортпроводница выполнила акробатический трюк в самолете и восхитила пользователей сети

Стюардесса нидерландской бюджетной авиакомпании Transavia выполнила акробатический трюк в салоне самолета и попала на камеру. Видео появилось в аккаунте @fly_hostess, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных кадрах бортпроводница, одетая в фирменную униформу перевозчика, стоит в проходе между кресел и, подняв ногу в вертикальном шпагате, ступней закрывает багажную полку.

Пользователи сети восхитились задумкой девушки, оставив комментарии под публикацией, набравшей более 15,7 тысячи просмотров. «Просто прекрасно», «Это так горячо и сексуально», «Красавица», «Не хотите быть моей девушкой?», «Очень мило», «Прекрасная гибкость», — писали они.

Ранее бортпроводница канадской чартерной компании Flair Airlines Равина Чанд забралась в мини-юбке на багажную полку и вызвала восхищение поклонников. На снимке видно, как стюардесса, опираясь коленом на пассажирское сиденье, по пояс залезла в открытый отсек для ручной клади.

Валентина Процкова
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