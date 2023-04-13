Стюардесса в мини-юбке забралась на багажную полку и взволновала поклонников

Фото стюардессы в мини-юбке на багажной полке вызвало восхищение пользователей сети

Бортпроводница канадской чартерной компании Flair Airlines Равина Чанд (Ravina Chand) забралась на багажную полку в мини-юбке и вызвала восхищение поклонников. Фото появилось в аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном кадре видно, как стюардесса, опираясь коленом на пассажирское сиденье, по пояс залезла в открытый отсек для ручной клади. При этом одета она в черное платье длиной мини и туфли на высоком каблуке в тон.

Снимок девушки взволновал пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Какие невероятные длинные ноги», «Выглядите великолепно», «Такая сексуальная стюардесса», «Вы просто мечта», «Чудесное фото и восхитительная девушка», — высказались они.

Ранее бывшая бортпроводница рассказала о жестких стандартах красоты в сфере авиации, из-за чего девушки начинают употреблять наркотики и прибегают к пластической хирургии. По ее словам, ее коллеги принимали героин и кокаин, чтобы быстро похудеть.