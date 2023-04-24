Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым

Генерал Ходжес заявил о цели Запада захватить Крым для контроля над морскими перевозками

Бывший командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Бен Ходжес объяснил, почему Украина и Запад стремятся захватить Крым. Об этом он высказался в беседе с изданием Newsweek.

Ходжес объяснил желание Запада захватить Крым его стремлением получить контроль над морскими перевозками. По его словам, благодаря полуострову Россия главенствует в северном побережье Черного моря.

«Это важно не только потому, что мы хотим, чтобы у Украины была экономика. Это важно и для Европейского союза. <…> Если вы сделаете шаг назад, отвлечетесь от Крыма и посмотрите на Черное море, вам станет до боли очевидно, как Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов», — заявил военный.

Ранее обозреватель Asia Times Уве Парпарт предупредил Вашингтон о последствиях помощи Киеву с Крымом. По его мнению, если США и другие страны-члены НАТО поддержат Украину в стремлении захватить полуостров, то это станет пересечением красной черты для России.