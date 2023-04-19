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17:01, 19 апреля 2023Интернет и СМИ

США предупредили о пересечении красной черты в случае помощи Украине с Крымом

AT: если США попытаются помочь Украине захватить Крым, то это станет красной чертой для РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В случае если США и другие страны-члены НАТО попытаются помочь Украине захватить Крым, это станет пересечением красной черты для России. Об этом предупредил обозреватель Уве Парпарт в колонке для издания Asia Times (AT).

«Чтобы дать шанс широко разрекламированному наступлению на юге, Украине и ее ближайшим союзникам, США и Великобритании, необходимо будет снести Керченский мост, чтобы отрезать материковой части России доступ в Крым. Если бы в этом была задействована дальнобойная артиллерия НАТО, то российская красная черта вполне могла бы быть пересечена», — написал автор колонки.

По мнению Парпарта, успешное наступление Киева на юге маловероятно. Как объяснил обозреватель, у украинской армии мало боеприпасов, а также много потерь.

Ранее журналисты телеканала Al Jazeera заявили, что любые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать контрнаступление и битву за Крым обернутся тяжелыми последствиями. К такому выводу они пришли после того, как проанализировали данные снимков со спутников.

7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что наступление ВСУ на фронте может начаться в ближайшие недели. Он отметил, что в вопросе получения контроля над Крымом Киев должен прислушиваться к мнению украинского народа, так как в стране демократический режим.

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Олег Давыдов
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