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14:36, 10 апреля 2023Бывший СССР

Украине предсказали тяжелую битву за Крым

Al Jazeera: анализ спутниковых снимков показал, что ВСУ предстоит тяжелая битва за Крым

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Любые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать контрнаступление и битву за Крым обернутся тяжелыми последствиями. К такому выводу пришли журналисты телеканала Al Jazeera, проанализировав данные спутниковых снимков.

Эксперты предсказывают, что Киеву предстоит столкнуться с серьезными трудностями, так как российские войска активно занимаются защитой полуострова — роют оборонительные укрепления, преодолеть которые будет непросто.

Исследование фотоматериалов показало, что в период с февраля по март границы республики и прилегающие районы были превращены в цельный укрепленный барьер. В частности, была сооружена разветвленная сеть траншей, которая в настоящее время проходит через приграничные села Крыма, а также расширены территории нескольких важных военных баз.

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При этом отмечается, что укрепления обустроены таким образом, чтобы при необходимости удержать наземное наступление противника как с северного направления, так и с южного, в случае прорыва линии обороны.

7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступательные действия ВСУ на фронте могут начаться в ближайшие недели. Он отметил, что в вопросе возвращения контроля над Крымом Киев должен прислушиваться к мнению украинского народа, так как в стране демократический режим.

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Варвара Кошечкина
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