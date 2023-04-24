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09:50, 24 апреля 2023Силовые структуры

Раскрыты детали убийства найденного в московском поезде новорожденного младенца

СКР возбудил дело об убийстве новорожденного, чье тело было найдено в московском поезде
Начало событий в новости В Подмосковье нашли тело новорожденного в мусорном баке поезда

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Московские следователи возбудили уголовное дело об убийстве найденного в электропоезде новорожденного младенца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве раскрыли детали совершенного преступления. На шее ребенка имеются ножевые ранения, а во рту обнаружен сверток бумаги, который препятствовал дыханию. Следствие ведется по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»). Изучаются записи камер видеонаблюдения для установления личности матери, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тело было обнаружено на станции Андроновка ранним утром 24 апреля во время уборки вагонов в поезде «Ласточка». Работник вычищал мусорный бак туалета и нашел мертвого младенца. Он вызвал полицию.

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Любовь Ширижик
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