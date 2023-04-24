В Подмосковье нашли тело новорожденного в мусорном баке поезда

На станции Андроновка МЖД обнаружено тело новорожденного в мусорном баке туалета поезда

В Подмосковье на станции Андроновка обнаружено тело новорожденного мальчика в поезде «Ласточка». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранним утром 24 апреля проводилась уборка вагонов. Работник стал вычищать мусорный бак туалета и нашел мертвого младенца. Он вызвал полицию.

На место прибыл Юго-Западный транспортный прокурор Шамиль Шакиров. Начата проверка по установлению обстоятельств произошедшего и выяснению личности причастного к смерти ребенка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее в понедельник, 24 апреля, сообщалось, что на шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы нашли тело новорожденного мальчика. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.