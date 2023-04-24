В Москве нашли тело новорожденного мальчика

На шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы нашли тело новорожденного мальчика

На шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы нашли тело новорожденного мальчика. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Следственного комитета.

По факту обнаружения тела новорожденного проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее жительница города Бузулука Оренбургской области выбросила в мусорный бак своего умершего четырехмесячного сына.

Ранее в Немане Калининградской области женщина утопила в ведре новорожденного ребенка, убрала его тело в пакет и выбросила. Как стало известно, изначально россиянка заявила, что малыш родился мертвым.