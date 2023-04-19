Россиянин нашел в мусорном баке пакет с мертвым четырехмесячным мальчиком

Жительница Оренбургской области выбросила в мусорный бак тело своего четырехмесячного сына

Жительница города Бузулука Оренбургской области выбросила в мусорный бак своего умершего четырехмесячного сына. Об этом пишет региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

По информации ведомства, 19 апреля мертвого младенца обнаружил сотрудник коммунальных служб, выгружавший мусор в районе жилых домов на улице Суворова. Матерью ребенка оказалась 22-летняя местная жительница. По версии следствия, 15 апреля россиянка поняла, что ее четырехмесячный сын скончался от болезни. Женщина испугалась ответственности и решила избавиться от тела, завернув его в пакет и выбросив на помойку. После этого она покинула город.

Экспертиза установила, что младенец скончался от пневмонии. Следов телесных повреждений на его теле не обнаружили. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Также назначен ряд новых экспертиз. Кроме того, продолжается розыск матери умершего мальчика.

Ранее в Немане Калининградской области женщина утопила в ведре новорожденного ребенка, убрала его тело в пакет и выбросила. Как стало известно, изначально россиянка заявила, что малыш родился мертвым, после чего она якобы завернула труп в простыню и оставила на заброшенном участке.