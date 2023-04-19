Россиянка утопила новорожденного в ведре, убрала тело в пакет и выбросила

Под Калининградом женщина утопила новорожденного в ведре, убрала тело в пакет и выбросила

В Немане Калининградской области женщина утопила новорожденного в ведре, убрала его тело в пакет и выбросила. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

По информации издания, россиянка не вставала на учет и не посещала докторов в течение беременности. Изначально она заявила, что ребенок родился мертвым. Жительница Калининградской области якобы завернула его в простыню и оставила на заброшенном участке. Труп нашли соседи.

Позже выяснилось, что женщина убила младенца. У россиянки есть еще две дочери: пятилетняя живет с отцом, а девятилетнюю у матери забрали органы опеки.

Ее бывший муж отметил, что они расстались из-за измен женщины. Россиянка толком нигде не работала, часто меняла место жительства. Кроме того, ее задерживали за кражу планшета. За убийство новорожденного женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

31 марта сообщалось, что в Алтайском крае 18-летняя мать утопила новорожденного сына.