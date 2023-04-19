Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:26, 19 апреля 2023Россия

Россиянка утопила новорожденного в ведре, убрала тело в пакет и выбросила

Под Калининградом женщина утопила новорожденного в ведре, убрала тело в пакет и выбросила

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Немане Калининградской области женщина утопила новорожденного в ведре, убрала его тело в пакет и выбросила. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

По информации издания, россиянка не вставала на учет и не посещала докторов в течение беременности. Изначально она заявила, что ребенок родился мертвым. Жительница Калининградской области якобы завернула его в простыню и оставила на заброшенном участке. Труп нашли соседи.

Позже выяснилось, что женщина убила младенца. У россиянки есть еще две дочери: пятилетняя живет с отцом, а девятилетнюю у матери забрали органы опеки.

Ее бывший муж отметил, что они расстались из-за измен женщины. Россиянка толком нигде не работала, часто меняла место жительства. Кроме того, ее задерживали за кражу планшета. За убийство новорожденного женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

31 марта сообщалось, что в Алтайском крае 18-летняя мать утопила новорожденного сына.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о взятии под контроль трех кварталов Артемовска
«ВКонтакте» запустила новую функцию
Стоимость приготовления традиционного итальянского блюда подскочила
В Казахстане введут карту этнического казаха «Ата жолы»
Российская авиация уничтожила три самолета ВСУ под Харьковом и в ДНР
На Украине назвали поставляющие системы ПВО страны Запада
Российские войска пресекли деятельность диверсионных групп на территории ДНР
Большой театр снял с репертуара постановку Серебренникова из-за закона об ЛГБТ
Раскрыта стоимость первого складного смартфона Google
Российские войска пресекли действия двух украинских ДРГ на одном из направлений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.