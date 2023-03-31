18-летняя россиянка утопила новорожденного сына

В Алтайском крае 18-летняя мать утопила новорожденного сына

В Алтайском крае 18-летняя мать утопила новорожденного сына. Об этом сообщает региональный Следственный комитет на своем сайте.

По информации ведомства, мальчик родился в конце февраля 2023 года. Днем 31 марта мать по неизвестной причине утопила сына в своей квартире в Новоалтайске.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают остальные обстоятельства произошедшего, а также выясняют мотивы россиянки.

Ранее в октябре 2022 года в Красноярском крае многодетная мать утопила полуторогодовалую дочь в доме своего бывшего любовника, который являлся отцом девочки. После этого женщина сама позвонила в полицию и призналась в убийстве.

Похожая история произошла в феврале 2022 года в Астраханской области. Жительница села Старокучергановка родила здорового мальчика и утопила его в унитазе. При этом женщина скрывала свою беременность и не обращалась к врачу.