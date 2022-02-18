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Россиянка утопила в унитазе новорожденного сына

Жительница Астраханской области родила здорового мальчика и утопила его в унитазе

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жительница села Старокучергановка Астраханской области родила здорового мальчика и утопила его в унитазе. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным следствия, о своей беременности россиянка никому не говорила и в медучреждение не обращалась. Утром 2 февраля в частном доме она родила здорового мальчика.

После жительница Астраханской области оставила младенца в унитазе, где мальчик захлебнулся.

В отношении 29-летней россиянки возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее в Алтайском крае женщина пыталась утопить двухлетнего сына из-за того, что он уронил в воду мобильный телефон.

Известно, что в июне 2020 года россиянка выпивала со знакомыми на берегу реки в Крутихинском районе. С собой на отдых она взяла маленького сына. Пока взрослые общались, мальчик играл с телефоном. В какой-то момент ребенок выронил устройство в водоем, чем и вызвал гнев у матери.

Россиянка взяла мальчика на руки и зашла с ним в воду на значительное расстояние от берега. Женщина несколько раз погрузила сына в воду на глубину больше его роста, позже она оставила ребенка в реке, а сама вышла к знакомым на берег.

Один из ее приятелей вытащил ребенка из воды.

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Анна Щербакова
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