Россиянка пыталась утопить сына из-за упавшего в воду мобильника

В Алтайском крае женщина пыталась утопить сына из-за того, что он уронил в воду телефон

В Алтайском крае женщина пыталась утопить двухлетнего сына из-за того, что он уронил в воду мобильный телефон, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.

Известно, что в июне 2020 года россиянка выпивала со знакомыми на берегу реки в Крутихинском районе. С собой на отдых она взяла маленького сына. Пока взрослые общались, мальчик играл с телефоном. В какой-то момент ребенок выронил устройство в водоем, чем и вызвал гнев у матери.

Кроме того, следователи установили, что женщина регулярно избивала мальчика. Суд назначил ей восемь лет колонии, признав виновной в истязании ребенка по статье 117 УК РФ, а также в покушении на убийство по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ.

Ранее в Казани пьяная женщина из мести мужу избила годовалую дочь. В пресс-службе управления Следственного Комитета по Татарстану отметили, что ведомство возбудило уголовное дело по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Ребенка у россиянки изъяли, сейчас он находится под присмотром медиков.