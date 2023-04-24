Загрязнение на дорогах связали с повышенной смертностью

Environment International: загрязнение воздуха из-за транспорта связано со смертностью

Международная группа ученых обнаружила сильную корреляцию между долгосрочным воздействием загрязнения воздуха на дорогах и увеличением уровня смертности. Результаты исследования опубликованы в журнале Environment International.

Известно, что загрязнение воздуха не только наносит вред легким и приводит к различным заболеваниям, в том числе болезням сердца, но также может вызвать проблемы с глазами, кожей и кишечником. Во многих научных работах отмечается роль автомобильного транспорта в загрязнении воздуха, однако воздействие загрязнения, источником которого является исключительно транспорт, изучено мало.

Исследователи провели систематический обзор около 200 исследований загрязнения воздуха. Научные работы значительно различались по дизайну и методам. Так, некоторые рассматривали влияние загрязнения дорожным движением на одну группу людей, например учителей в Калифорнии. Другие проводились на более региональном уровне, затрагивая население крупных городов, таких как Барселона или Рим, или стран, например Японии или Дании.

В большинстве исследований было показано, что длительное воздействие загрязнения окружающей среды, вероятно, приводит к увеличению уровня смертности, в основном из-за увеличения числа заболеваний легких, таких как рак или хроническая обструктивная болезнь легких. Кроме того, специалисты обнаружили, что при быстром движении в воздух выбрасываются частицы пыли и грязи из-за износа шин и дорожного покрытия. Это значит, что даже при переходе на электромобили необходимы дополнительные меры, которые снижут воздействие со стороны этого вида загрязнения.