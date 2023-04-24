Шесть лет насиловавшего дочь россиянина осудят

В Якутии будут судить 47-летнего отца, шесть лет насиловавшего дочь

В Якутии суд рассмотрит дело 47-летнего мужчины о изнасиловании маленькой дочери. Об этом в понедельник, 24 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Надежда Дворецкая.

По данным ведомства, с октября 2016 по август 2022 года мужчина насиловал свою дочь. На момент первого преступного эпизода девочке было 11 лет. Фигурант воспитывал дочь один, так как мать несовершеннолетней лишили родительских прав, уточняет источник «Ленты.ру». Кроме того, женщина жила в другом городе.

Спустя шесть лет потерпевшая рассказала о надругательствах отца подруге и ее матери. Они вместе обратились в полицию, и обвиняемого задержали. По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «а», части 3 и пункту «б» части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста) и пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

Отмечается, что девочке оказана необходимая психологическая помощь.