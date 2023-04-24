Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:42, 24 апреля 2023Россия

Песков назвал доносы отвратительными

Пресс-секретарь президента Путина Песков назвал доносы отвратительными

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Практика доносов является отвратительной, заявил пресс-секретарь президента Росси Владимира Путина Дмитрий Песков во время выступления в ходе лекции на марафоне общества «Знание». Трансляция ведется на официальной странице общества во «ВКонтакте».

Это заявление представитель Кремля сделал, отвечая на вопрос об уехавших из страны россиянах и заявления на них от общественных активистов.

«Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть и, надеюсь, так и будет», — отметил представитель Кремля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Песков высказался о здоровье Путина
На Украине предложили признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией
ФСБ предотвратила покушение на теракт в Петербурге
Во Франции арестовали двоих вернувшихся из зоны боевых действий на Украине людей
В Киеве опровергли утечку о планах ударить по Москве в годовщину СВО
Россиянина отдали под суд за производство 26 килограммов мефедрона
Представлявшийся депутатом москвич приставал к женщинам в автобусе
Песков назвал доносы отвратительными
В Петербурге сдуло крышу дома
В Подмосковье нашли еще один дрон с двумя парашютами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.