Прокуратуру призвали проверить Орбакайте и ее сына на предмет финансирования ВСУ

Прокуратуру попросили проверить певицу Орбакайте и ее сына на предмет финансирования ВСУ

Ассоциация патриотических сил Юга России обратилась в прокуратуру с просьбой проверить эстрадную певицу Кристину Орбакайте и ее сына, музыканта Никиту Преснякова, на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам общественников, дочь Аллы Пугачевой проживает в США, приезжая в Россию только для зарабатывания денег с концертов. Помимо этого, как заявляют в ассоциации, исполнительница выступает на сцене в цветах украинского флага, а во время мобилизации помогла сыну покинуть родину и переехать жить в Америку.

По данным портала, ассоциация написала заявление в Следственный комитет, попросив в случае подтверждения финансирования ВСУ артисткой изъять у нее 105-метровую квартиру, расположенную в центре Москвы, которая ранее принадлежала Пугачевой. В 2014 году исполнительница песни «Миллион алых роз» переписала недвижимость на свою дочь.

Ранее сын Орбакайте Никита Пресняков опроверг информацию о получении гражданства США.

В начале апреля стало известно, что московская прокуратура проверит российского эстрадного певца Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ.