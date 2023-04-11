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15:41, 11 апреля 2023Культура

Внук Пугачевой опроверг слухи о получении гражданства США

Внук Пугачевой Никита Пресняков опроверг слухи о получении гражданства США

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Внук российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков в разговоре с Telegram-каналом «Абзац» опроверг информацию о получении гражданства США.

Корреспондент издания связался с артистом, ранее переехавшим жить в Америку, после того как его бабушка по отцовской линии, певица Елена Преснякова, сообщила, что внук стал гражданином США.

«Нет, это неправда», — заявил Пресняков, отметив, что у него есть мысли вернуться на родину несмотря на ненависть со стороны россиян. По словам Преснякова, у него «иммунитет» к хейту, с которым он сталкивался с самого рождения в звездной семье.

В феврале сообщалось, что Никита Пресняков взял псевдоним Nick Pres и начал работать в США в сфере клипмейкинга. Позже стало известно, что внук Пугачевой решил избавиться от особняка, построенного эстрадной певицей в Подмосковье.

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Анастасия Астахова
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