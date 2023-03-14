Внук Пугачевой решил избавиться от ее дачи

Внук Пугачевой Никита Пресняков выставил на продажу ее дом за 225 миллионов рублей

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков решил избавиться от дачи своей бабушки. Актер выставил на продажу подмосковный особняк, который певица выстроила в конце 90-х годов, сообщает KP.RU.

Элитный трехэтажный особняк находится в деревне Бережки Солнечногорского района. Как сказано в объявлении, с которым ознакомилось издание, потенциальному владельцу предлагают заплатить за недвижимость 225 миллионов рублей.

Дом площадью 800 квадратных метров расположен на участке в 70 соток на первой линии реки Истры и имеет собственный причал. Внутри особняка шесть спален, кухня, столовая, гостиная с камином, библиотека, гардеробная, зона спа с бассейном, терраса, лаунж-зона с баром и бильярдной, а также кинотеатр.

В интерьере присутствуют золото и лепнина, статуи и колонны, шелковые обои, цветастые шторы, множество картин, ковры и зеркальные стены. На участке высажены ели, березы и кустарники. Там же похоронены две собаки Пугачевой — Ирма и Покемон.

Ранее Никита Пресняков выставил на продажу недвижимость в Краснодарском крае. Актер решил избавиться от земельного участка, на котором расположено одноэтажное здание. По указанному в объявлении адресу находится работающий магазин одной из популярных торговых сетей.

