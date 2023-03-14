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15:45, 14 марта 2023Среда обитания

Внук Пугачевой решил избавиться от ее дачи

Внук Пугачевой Никита Пресняков выставил на продажу ее дом за 225 миллионов рублей
Никита Пресняков

Никита Пресняков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков решил избавиться от дачи своей бабушки. Актер выставил на продажу подмосковный особняк, который певица выстроила в конце 90-х годов, сообщает KP.RU.

Элитный трехэтажный особняк находится в деревне Бережки Солнечногорского района. Как сказано в объявлении, с которым ознакомилось издание, потенциальному владельцу предлагают заплатить за недвижимость 225 миллионов рублей.

Дом площадью 800 квадратных метров расположен на участке в 70 соток на первой линии реки Истры и имеет собственный причал. Внутри особняка шесть спален, кухня, столовая, гостиная с камином, библиотека, гардеробная, зона спа с бассейном, терраса, лаунж-зона с баром и бильярдной, а также кинотеатр.

В интерьере присутствуют золото и лепнина, статуи и колонны, шелковые обои, цветастые шторы, множество картин, ковры и зеркальные стены. На участке высажены ели, березы и кустарники. Там же похоронены две собаки Пугачевой — Ирма и Покемон.

Ранее Никита Пресняков выставил на продажу недвижимость в Краснодарском крае. Актер решил избавиться от земельного участка, на котором расположено одноэтажное здание. По указанному в объявлении адресу находится работающий магазин одной из популярных торговых сетей.

Нина Ташевская
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