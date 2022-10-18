Внук Пугачевой решил избавиться от недвижимости в Краснодарском крае

Никита Пресняков решил продать участок с одноэтажным зданием в Краснодарском крае

Внук уехавшей из России Аллы Пугачевой Никита Пресняков решил избавиться от недвижимости в Краснодарском крае. Актер и музыкант выставил на продажу земельный участок, на котором расположено одноэтажное здание. Об этом сообщило издание KP.RU.

По данным издания, объект выставили на продажу в июне 2022 года, известно об этом стало только сейчас. С того момента продавец уже отказался от изначальной цены в 20,5 миллиона рублей и понизил ее на 500 тысяч рублей.

Участок расположен в одной из станиц Краснодарского края. По указанному в объявлении адресу находится работающий магазин одной из популярных торговых сетей.

«Продам действующий магазин. Здание и земельный участок в собственности. Договор на 10 лет, до 2028 года. Арендная ставка 236 тысяч рублей в месяц; до апреля-2023 аренда снижена до 160 тысяч», — говорится в объявлении. Автор сообщения порекомендовал тем, кто собирается предложить сумму в 17 или 18 миллионов долларов, не тратить свое время и заняться поиском других вариантов, а тому, кто соберется купить участок, пообещал «хороший торг».

В 2021 году стало известно о том, что группа Millhouse Романа Абрамовича купила участок с заброшенным стадионом «Спартак» в Геленджике. Недвижимость площадью 2,2 гектара расположена в 100 метрах от Черного моря. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин оценил стоимость территории в 300-400 миллионов рублей.