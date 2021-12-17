Абрамович купил заброшенный стадион в Геленджике

Группа Millhouse Романа Абрамовича купила участок с заброшенным стадионом «Спартак» в Геленджике. Об этом сообщает РБК.

Предыдущим владельцем территории была краснодарская компания «Рамо-М». Недвижимость площадью 2,2 гектара расположена в 100 метрах от Черного моря. Ранее планировалась, что на месте стадиона построят торгово-развлекательный комплекс. Его общая площадь должна была составить 63 тысячи квадратных метров, арендная — 29 тысяч квадратных метров, инвестиции в проект ожидались на уровне 1,8 миллиарда рублей. «Рамо-М» построила в городе новый стадион, но торговый центр возводить так и не начали.

При этом директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин отмечает, что участок больше подходит для гостиницы или комплекса апартаментов общей площадью примерно 40-50 тысяч квадратных метров. Эксперт оценил стоимость территории в 300-400 миллионов рублей, а объем необходимых инвестиций в строительство — в 4-4,5 миллиарда рублей. При этом директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова подчеркивает необходимость найти комплексное решение для важного в городе места — свободных площадок в центре у моря в Геленджике почти нет.

Абрамович заинтересовался проектами в Геленджике в начале 2021 года, когда зарегистрировал там ООО «УК «Юг Эстейт». Тогда предполагалось, что миллиардер может заняться в курортном городе гостиничным бизнесом. В Геленджике предпринимательством занимается семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова Станислав. В их собственности находится пансионат «Приморье» и компания «Морской порт Геленджик».

В июне 2020 года Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле, стоимость которой составила 65 миллионов долларов. Дом расположен в городе Герцлия-Питуах на участке площадью почти в гектар. Бизнесмен, который арендует виллу с начала 2019 года, тогда же и подписал опцион на ее приобретение. Участок с домом российскому предпринимателю продал миллиардер Алан Говард.